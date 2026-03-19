Москва готова содействовать урегулированию иранского конфликта, заявил МИД - РИА Новости, 19.03.2026
21:35 19.03.2026 (обновлено: 21:50 19.03.2026)
Москва готова содействовать урегулированию иранского конфликта, заявил МИД
Москва готова содействовать урегулированию иранского конфликта, заявил МИД - РИА Новости, 19.03.2026
Москва готова содействовать урегулированию иранского конфликта, заявил МИД
Россия готова содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана вместе с Китаем, Турцией и другими государствами, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T21:35:00+03:00
2026-03-19T21:50:00+03:00
в мире
москва
россия
военная операция сша и израиля против ирана
китай
иран
москва
россия
китай
иран
в мире, москва, россия, военная операция сша и израиля против ирана, китай, иран
В мире, Москва, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана, Китай, Иран
Москва готова содействовать урегулированию иранского конфликта, заявил МИД

МИД РФ: Москва сохраняет готовность содействовать урегулированию конфликта в ИРИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана вместе с Китаем, Турцией и другими государствами, сообщили в МИД РФ.
"Россия наряду с Китаем, Турцией и другими единомышленниками готова содействовать урегулированию конфликта и поиску решений имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами в целях достижения долгосрочной устойчивой стабилизации в регионе при учете интересов всех расположенных в нем государств... Готовы и впредь оказывать конструктивное содействие в урегулировании конфликта и устранении имеющихся противоречий на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами", - говорится в заявлении МИД РФ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
МИД России выразил обеспокоенность еще большей эскалацией конфликта в Иране
Вчера, 21:43
 
В миреМоскваРоссияВоенная операция США и Израиля против ИранаКитайИран
 
 
