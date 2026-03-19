Точка невозврата для мирного космоса еще не пройдена, заявили в МИД

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Точка невозврата для сохранения космического пространства мирным и свободным от оружия и конфликтов еще не пройдена, заявил МИД РФ на фоне заявления военного министра США Пита Хегсета об американском доминировании в космосе.