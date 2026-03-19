Стремление США доминировать в космосе становится агрессивнее, заявили в МИД

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Политика в области освоения космоса со стороны США, стремящихся обеспечить силовое доминирование в этой среде, становится все агрессивнее, заявили в МИД РФ.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что космос в ближайшие столетия останется главным полем битвы за будущее мира, при этом американское ведомство выступает за "орбитальное и американское доминирование". В частности, планируется, что частью разрабатываемой США системы ПРО "Золотой купол" будут оружейные системы в космосе.