Зеленский рассчитывает вернуть легитимный статус выборами, заявил Медведев

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский рассчитывает провести выборы на Украине и вернуть себе легитимный статус, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Похоже, мерзкая зелёная тля надеется продлить своё существование, вопреки законам биологии, добра и зла. Ему одобрили 90 миллиардов долларов, внутриполитическая мобилизация набирает обороты. Вонючий пёс всерьёз рассчитывает провести в умирающей стране выборы, воскреснуть и вернуть себе легитимный статус. Гальванизация смердящего трупа - проект номер один", - написал он в Telegram-канале.