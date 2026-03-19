Медведев: Зеленский никогда не будет законной стороной для переговоров

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский никогда не будет для РФ законной стороной для переговоров, тем более для подписания капитуляции Киева, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Любой здравый российский политик, как любой русский человек, понимает, что как только он подаст руку этой особи, он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом. Почему я пишу об этом сейчас? Чтобы развеять иллюзии всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта с этой тварью", - подчеркнул Медведев.