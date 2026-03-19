В МЧС назвали ключевые условия для звонка в службу "112"

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Единый номер спасения "112" предназначен только для экстренных ситуаций срочного реагирования, когда счет идет на секунды - это серьезное ДТП, крупный пожар с сильным задымлением, реальная угроза жизни человеку или общественному порядку, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

"Следует помнить, что номер "112" предназначен только для экстренных ситуаций, где счет идет на секунды: пожар или задымление, угроза жизни и здоровью человека, правонарушение или угроза общественному порядку, серьезное ДТП, авария на коммунальных сетях, другие происшествия, требующие срочного реагирования", - отметил представитель ведомства.

Он напомнил, что на всей территории Подмосковья единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" работает круглосуточно. "Достаточно набрать "112" с мобильного телефона, чтобы позвать на помощь, даже если на счету ноль рублей или заблокирована sim-карта - звонок всегда бесплатный", - подчеркнул собеседник агентства.

Представитель ведомства добавил, что звонок на "112" всегда принимает профессиональный оператор. Он уточнит обстоятельства происшествия и мгновенно передаст информацию в нужную службу: пожарно-спасательное подразделение, полицию, скорую помощь или аварийную. Это позволит дежурным подразделениям оперативно отреагировать и прибыть на место ЧП максимально быстро и скоординированно.

"Алгоритм действий при звонке на "112" должен быть следующим: говорите с оператором спокойно и четко; сообщите, что случилось, кратко опишите ситуацию; назовите точный адрес; если вы на природе или в незнакомом месте, опишите ориентиры, название населенного пункта и километр трассы", - подчеркнул собеседник агентства.