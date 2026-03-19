MAX получил статус социальной сети
Мессенджер MAX признали социальной сетью, сообщили РИА Новости в РКН. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T13:19:00+03:00
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Мессенджер MAX признали социальной сетью, сообщили РИА Новости в РКН.
"MAX 18 марта получил статус социальной сети. <...> Роскомнадзор начал регистрацию каналов с аудиторией более десяти тысяч подписчиков", — заявили в ведомстве.
отметили, что владельцы страниц в соцсетях, достигших этого показателя, получили возможность верифицировать профиль с помощью отметки "А+". Она повышает доверие рекламодателей и позволяет собирать донаты.
Для получения маркировки следует подать заявку на регистрацию канала в реестре Роскомнадзора на "Госуслугах", перейти в чат-бот "Метка А+", ввести ее номер и следовать инструкциям. Отметка "А+" появится в профиле после проверки.
При этом на страницах с аудиторией более десяти тысяч человек, которых нет в реестре, нельзя публиковать рекламу и делать донаты. Другим каналам запрещено делиться появившейся в них информацией.
На прошлой неделе аудитория MAX превысила 100 миллионов человек. Каждый день мессенджером пользуются 70 миллионов пользователей, они отправляют более миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.
Авторы, блогеры, пользователи и компании создали более двух миллионов каналов в приложении. Оно доступно в App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа". На днях пользователям стала доступна англоязычная версия.