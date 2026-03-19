Макрона поставили на место после заявления об Иране

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте в Иране показывает его лицемерие, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X.
Поводом стало заявление главы Пятой республики о том, что Париж не выбирал войну с Ираном, начатую США и Израилем, а потому не будет принимать в ней участие.
"Когда мы говорим то же самое о войне на Украине, они кричат и пытаются сорвать наши выборы..." — говорится в публикации.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
