Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал к прямым переговорам между США и Ираном - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/makron-2081701414.html
Макрон призвал к прямым переговорам между США и Ираном
2026-03-19T14:48:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
эммануэль макрон
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_93f64c17bce145c65ec575556d63736a.jpg
https://ria.ru/20260318/frantsiya-2081474765.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
1
5
4.7
96
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1
5
4.7
96
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2161:1620_1920x0_80_0_0_5e84c7539e85d8a264443f208ddedd76.jpg
1920
1920
true
1
5
4.7
96
353
60
353
60
Макрон: США и Иран должны начать прямые обсуждения о завершении конфликта

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за начало прямых переговоров между США и Ираном для завершения конфликта на Ближнем Востоке, сильно сказавшегося на ситуации на мировых рынках.
"Если сами добывающие мощности будут уничтожены, последствия этой войны будут гораздо более продолжительными… Поэтому я хотел бы, чтобы между США и Ираном могли также начаться прямые обсуждения по этому вопросу", - сказал он по прибытии на саммит лидеров стран ЕС.
Макрон выразил надежду, что стороны конфликта "одумаются", поскольку происходящее сказывается не только на непосредственно затронутых странах, но и на мировом рынке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Во Франции прокомментировали участие в операции по Ормузскому проливу
18 марта, 16:26
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала