МИНСК, 19 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 250 осужденных, сообщила Белта.
"Принято решение о помиловании 250 лиц. Всем им государство предоставляет право на новую страницу в жизни", — говорится в публикации.
Они были осуждены за экстремистские преступления. Отмечается, что Лукашенко руководствовался принципом гуманизма и учитывал обращения от матерей, жен и близких заключенных, а также мнение членов соответствующей комиссии.
Президент Белоруссии сегодня провел переговоры с американской делегацией. На встрече он заявил, что не видит особых проблем по теме политзаключенных в стране, а также по другим вопросам повестки — Минск готов следовать договоренностям с Вашингтоном. При этом Лукашенко обратил внимание на то, что в белорусском уголовном праве нет такого понятия, как "политзаключенные".
До этого в марте президент Белоруссии заявил, что США в переговорах с Минском педалируют тему освобождения политзаключенных.