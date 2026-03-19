Ливийский депутат напомнил, чем обернулась операция НАТО в стране

Вооруженный сторонник ливийской оппозиции стреляет из автомата в плакат с изображением Муамаром Каддафи в захваченном повстанцами городе Рас-Лануф на востоке страны. Архивное фото

БЕНГАЗИ, 19 мар - РИА Новости. Военная операция НАТО в Ливии обернулась для страны 15-летним хаосом, в результате которого разрозненные вооруженные формирования получили существенное влияние, рассказал РИА Новости депутат действующего на востоке парламента Абдельманам Аль-Арафи, комментируя годовщину натовской операции в разгар так называемой арабской весны.

Девятнадцатого марта 2011 года страны НАТО начали наносить удары по Ливии , оказывая поддержку вооруженным повстанцам. За семь месяцев бомбардировок, в которых участвовала авиация 18 стран, погибли тысячи мирных жителей, а ливийский лидер Муаммар Каддафи был зверски убит 20 октября 2011 года.

После событий 2011 года Ливия, которая до этого была одной из самых благополучных и стабильных стран Африки , перестала функционировать как единое государство, на ее территории действовали многочисленные вооруженные группировки, которые враждовали между собой.

"Операция, которая началась с введения бесполетной зоны над Ливией, переросла в масштабное военное вторжение. Это привело к дестабилизации страны, появлению бандформирований и вооруженных группировок, которые получили деньги и влияние и в отдельные периоды фактически занимались шантажом государства", - сказал ливийский депутат.

По словам собеседника агентства, ответственность за эти действия лежит на странах, принимавших участие в интервенции.

Аль-Арафи также подчеркнул, что иностранное вмешательство усугубило ситуацию в стране на фоне событий арабской весны, а навязывание западных принципов силой не привело к решению политического кризиса.

"Навязывание изменений или демократии силой не может создать условия для стабильности, и ливийский опыт служит ярким тому свидетельством", - добавил парламентарий.

В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара . В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.