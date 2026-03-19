Интервенции Запада дают обратный результат, заявил экс-замглавы МИД Ливии

БЕНГАЗИ, 19 мар - РИА Новости. Силовые интервенции Запада дают обратный результат, и инициаторы вторжения в Ливию в 2011 году несут полную ответственность за негативные последствия этого решения, сказал РИА Новости бывший замминистра иностранных дел Ливии, профессор истории международных отношений Усман аль-Бадри.

Франция, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия. Совет безопасности ООН 17 марта 2011 года принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывающую возможность иностранного военного вмешательства. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил приняли участие, в частности, Великобритания

"Считаю, что международные стороны, участвовавшие в вооруженной операции в Ливии, даже не в большой степени, а полностью ответственны за последствия этого решения для страны. Это ответственность и перед мировым сообществом, и перед ливийским народом за вторжение, которое в итоге привело к политическому расколу и отсутствию безопасности", - сказал аль-Бадри.

Он подчеркнул, что негативные последствия этих шагов Ливия, живущая в условиях двоевластия, ощущает до сегодняшнего дня.

По оценке аналитика, ливийский опыт в очередной раз продемонстрировал, что попытки навязать любой стране изменения силовыми методами извне в отсутствие четкой стратегии действий на переходный период приводят к обратным результатам.

"Необходимо реалистично подходить к таким изменениям, с тем чтобы не навязывать силой какие-то политические шаблоны народам, которые могут быть не готовы подстраивать свою жизнь под западные образцы", - считает эксперт.

В феврале 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет лидера Муамара Каддафи, которые переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. Международные организации заявляли о тысячах жертв, власти Ливии это отрицали.

После свержения и убийства ливийского лидера в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара . В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.