Интервенции Запада дают обратный результат, заявил экс-замглавы МИД Ливии - РИА Новости, 19.03.2026
04:36 19.03.2026 (обновлено: 04:37 19.03.2026)
Интервенции Запада дают обратный результат, заявил экс-замглавы МИД Ливии
Интервенции Запада дают обратный результат, заявил экс-замглавы МИД Ливии - РИА Новости, 19.03.2026
Интервенции Запада дают обратный результат, заявил экс-замглавы МИД Ливии
Силовые интервенции Запада дают обратный результат, и инициаторы вторжения в Ливию в 2011 году несут полную ответственность за негативные последствия этого... РИА Новости, 19.03.2026
ливия
триполи
великобритания
в мире, ливия, триполи, великобритания, халифа хафтар, оон
В мире, Ливия, Триполи, Великобритания, Халифа Хафтар, ООН
Интервенции Запада дают обратный результат, заявил экс-замглавы МИД Ливии

Экс-замглавы МИД Ливии аль-Бадри: интервенции Запада дают обратный результат

БЕНГАЗИ, 19 мар - РИА Новости. Силовые интервенции Запада дают обратный результат, и инициаторы вторжения в Ливию в 2011 году несут полную ответственность за негативные последствия этого решения, сказал РИА Новости бывший замминистра иностранных дел Ливии, профессор истории международных отношений Усман аль-Бадри.
Совет безопасности ООН 17 марта 2011 года принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывающую возможность иностранного военного вмешательства. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил приняли участие, в частности, Великобритания, Франция, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Захарова поинтересовалась, когда в НАТО выплатят компенсации Ираку и Ливии
18 марта, 16:13
"Считаю, что международные стороны, участвовавшие в вооруженной операции в Ливии, даже не в большой степени, а полностью ответственны за последствия этого решения для страны. Это ответственность и перед мировым сообществом, и перед ливийским народом за вторжение, которое в итоге привело к политическому расколу и отсутствию безопасности", - сказал аль-Бадри.
Он подчеркнул, что негативные последствия этих шагов Ливия, живущая в условиях двоевластия, ощущает до сегодняшнего дня.
По оценке аналитика, ливийский опыт в очередной раз продемонстрировал, что попытки навязать любой стране изменения силовыми методами извне в отсутствие четкой стратегии действий на переходный период приводят к обратным результатам.
"Необходимо реалистично подходить к таким изменениям, с тем чтобы не навязывать силой какие-то политические шаблоны народам, которые могут быть не готовы подстраивать свою жизнь под западные образцы", - считает эксперт.
Флаги США и Израиля на месте удара в Рамат-Гане - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Эксперт сравнил действия США и Израиля в Иране с интервенцией в Ливию
Вчера, 01:28
В феврале 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет лидера Муамара Каддафи, которые переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. Международные организации заявляли о тысячах жертв, власти Ливии это отрицали.
После свержения и убийства ливийского лидера в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи в Минске, 3 ноября 2008 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Брат Каддафи призвал генсека ООН расследовать свержение лидера Джамахирии
5 сентября 2025, 10:39
 
