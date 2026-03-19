14:55 19.03.2026
Премьер Ирландии назвал атаки Израиля на Ливан несоразмерными
Премьер Ирландии Михол Мартин назвал атаки Израиля на Ливан "совершенно несоразмерными" и призвал укрепить легитимность ливанских властей. РИА Новости, 19.03.2026
Премьер Ирландии назвал атаки Израиля на Ливан несоразмерными

Премьер Ирландии Мартин назвал атаки Израиля на Ливан несоразмерными

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану
БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Премьер Ирландии Михол Мартин назвал атаки Израиля на Ливан "совершенно несоразмерными" и призвал укрепить легитимность ливанских властей.
По последним данным министерства здравоохранения Ливана, с начала эскалации погибли около 968 человек, более 2432 получили ранения.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
28 февраля, 10:20
"В Ливане сложилась очень нестабильная ситуация. Мы считаем, что ответ Израиля совершенно несоразмерен", - сказал он перед началом саммита ЕС.
Он добавил, что "Хезболле" необходимо прекратить обстрелы Израиля и что движение "принесло много горя" ливанскому народу.
"То, что происходит сейчас, - это подрыв правительства Ливана. Ливан ослабляется из-за израильских атак, и крайне важно укрепить легитимность вооруженных сил Ливана и ливанского правительства, чтобы дать Ливану шанс выйти из того сложного, очень сложного десятилетия, которое он пережил", - добавил Мартин.
Премьер-министр также призвал обеспечить безопасность военнослужащих Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL).
"(Президент Ливана Джозеф - ред.) Аун проделал большую полезную работу. ВСООНЛ поддерживает вооруженные силы Ливана в попытках реализовать соглашение о прекращении огня... Сегодня мы будем подчеркивать абсолютную необходимость обеспечения безопасности и благополучия военнослужащих, участвующих в этой миротворческой миссии", - заключил Мартин.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
ЕС призвал Израиль прекратить наземные операции в Ливане
9 марта, 16:04
 
