В Ливане заявили о серии мощных ударов ВВС Израиля по югу страны

БЕЙРУТ, 19 мар - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла серии мощных ударов по нескольким районам южного Ливана, рассказал РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Израильская авиация нанесла серии мощных последовательных авиаударов по разным районам юга Ливана, включая удар по дому в районе аль-Масакен аш-Шаабийя возле города Тир, поселок аль-Базурия, город Хиям, две атаки авиации на район аль-Хуш также рядом с Тиром", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника в результате ударов по предварительным данным есть большое количество раненых среди мирного населения. И нанесены сильные повреждения жилым домам.
Источник агентства отметил, что израильская армия в среду разбомбила еще один мост через реку Литани - аль-Касимия.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана. При этом достигнутые в ноябре 2024 года при международном посредничестве договоренности о прекращении огня фактически не соблюдались израильской стороной. Власти Ливана неоднократно заявляли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
28 февраля, 10:20