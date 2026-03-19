Израиль заявил об убийстве 20 бойцов "Хезболлы" на юге Ливана за сутки

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки убила 20 вооруженных членов движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба в четверг.
"За прошедшие сутки было ликвидировано более 20 террористов, а войска нанесли удары по десяткам военных сооружений, принадлежащих "Хезболле", - говорится в сообщении для прессы.
Военные уточнили, что в среду в двух отдельных инцидентах израильские войска выявили вооруженные отряды "Хезболлы". В ходе одного из них противник попытался выпустить противотанковую ракету по позиции израильских сил.
В начале марта ливанское движение "Хезболла" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. Армия Израиля 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Согласно заявлениям "Хезболлы", ожесточенные бои идут в пограничных населенных пунктах.