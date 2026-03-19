Ливан призвал к международной поддержке прямого диалога с Израилем - РИА Новости, 19.03.2026
11:18 19.03.2026
Ливан призвал к международной поддержке прямого диалога с Израилем
Власти Ливана призывают международное сообщество помочь в организации прямых переговоров с Израилем для прекращения конфликта, заявил глава МИД Ливана Юсеф... РИА Новости, 19.03.2026
МИД Ливана призвал к международной поддержке прямого диалога с Израилем

БЕЙРУТ, 19 мар - РИА Новости. Власти Ливана призывают международное сообщество помочь в организации прямых переговоров с Израилем для прекращения конфликта, заявил глава МИД Ливана Юсеф Раджи выступая в четверг в Эр-Рияде на чрезвычайном заседании министров иностранных дел арабских и исламских государств.
"Бейрут рассчитывает на поддержку международного сообщества в запуске прямого переговорного процесса с Израилем для достижения устойчивой стабильности и защиты суверенитета страны", - цитирует слова Раджи пресс-служба ливанского МИД.
Министр вновь призвал Совет Безопасности ООН и влиятельные государства обеспечить выполнение резолюции 1701 (от 2006 года), прекращение боевых действий и прекращение нарушений ливанского суверенитета, включая полный вывод израильских войск за международно признанные границы.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана. При этом достигнутые в ноябре 2024 года при международном посредничестве договоренности о прекращении огня фактически не соблюдались израильской стороной. Власти Ливана неоднократно заявляли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.
Официальный Бейрут дистанцируется от действий "Хезболлах", заявляя о запрете военной активности движения и курсе на его разоружение в рамках укрепления государственного суверенитета. Власти подчеркивают необходимость недопущения втягивания страны в полномасштабный конфликт и выступают за прямые переговоры с Израилем. По последним данным министерства здравоохранения Ливана, с начала эскалации погибли около 968 человек, более 2432 получили ранения.
