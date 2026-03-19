Ливан призвал к международной поддержке прямого диалога с Израилем

БЕЙРУТ, 19 мар - РИА Новости. Власти Ливана призывают международное сообщество помочь в организации прямых переговоров с Израилем для прекращения конфликта, заявил глава МИД Ливана Юсеф Раджи выступая в четверг в Эр-Рияде на чрезвычайном заседании министров иностранных дел арабских и исламских государств.

Официальный Бейрут дистанцируется от действий "Хезболлах", заявляя о запрете военной активности движения и курсе на его разоружение в рамках укрепления государственного суверенитета. Власти подчеркивают необходимость недопущения втягивания страны в полномасштабный конфликт и выступают за прямые переговоры с Израилем. По последним данным министерства здравоохранения Ливана, с начала эскалации погибли около 968 человек, более 2432 получили ранения.