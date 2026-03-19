Фармацевт рассказала, какие лекарства нельзя принимать водителю - РИА Новости, 19.03.2026
12:10 19.03.2026
Фармацевт рассказала, какие лекарства нельзя принимать водителю
Фармацевт рассказала, какие лекарства нельзя принимать водителю - РИА Новости, 19.03.2026
Фармацевт рассказала, какие лекарства нельзя принимать водителю
Антигистаминные средства, седативные препараты, опиоидные анальгетики, антипсихотики, миорелаксанты, противопаркинсонические препараты, некоторые... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T12:10:00+03:00
здоровье - общество
здоровье - общество, невролог
Здоровье - Общество, невролог
Фармацевт рассказала, какие лекарства нельзя принимать водителю

Фармацевт Милованова перечислила препараты, способные повлиять на вождение авто

Лекарства - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Depositphotos.com / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Антигистаминные средства, седативные препараты, опиоидные анальгетики, антипсихотики, миорелаксанты, противопаркинсонические препараты, некоторые антидепрессанты, анксиолитики и некоторые средства от гипертонии нельзя принимать человеку, который собирается сесть за руль, рассказала интернет-изданию "Газета.ru" директор по маркетингу "Озон Фармацевтика" Валентина Милованова.
"Среди категорий препаратов, которые чаще всего вызывают побочные эффекты, способные повлиять на вождение автомобиля, - антигистаминные средства, седативные препараты, опиоидные анальгетики, антипсихотики, миорелаксанты, противопаркинсонические препараты, некоторые антидепрессанты, анксиолитики (препараты для лечения тревожных состояний) и некоторые средства от гипертонии", - пишет интернет-издание, ссылаясь на ее слова.
Милованова отметила, что общего универсального перечня рецептурных и безрецептурных препаратов, которые противопоказаны водителям, не существует. Но в инструкциях в разделе "Противопоказания" или "Побочные эффекты" может быть указано, влияет ли препарат на способность управлять транспортными средствами. Таким образом, если в инструкции указано, что лекарство может вызывать сонливость, снижение концентрации внимания или другие состояния, потенциально опасные при управлении автомобилем, то за руль лучше не садиться.
Эксперт объяснила, что препараты, вызывающие сонливость или снижение концентрации, могут замедлять реакцию на внешние стимулы, снижать способность концентрироваться на дороге и быстро принимать решения, вызывать сонливость и даже кратковременные эпизоды потери сознания, вызывать головокружение и ухудшать зрение.
"Безопасность на дороге зависит не только от соблюдения правил, но и от состояния водителя. Не стоит рисковать своей и чужой жизнью, управляя транспортным средством в состоянии, когда реакция и внимание снижены из-за приема лекарств", - добавила Милованова.
