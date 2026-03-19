Фармацевт рассказала, какие лекарства нельзя принимать водителю

"Среди категорий препаратов, которые чаще всего вызывают побочные эффекты, способные повлиять на вождение автомобиля, - антигистаминные средства, седативные препараты, опиоидные анальгетики, антипсихотики, миорелаксанты, противопаркинсонические препараты, некоторые антидепрессанты, анксиолитики (препараты для лечения тревожных состояний) и некоторые средства от гипертонии", - пишет интернет-издание, ссылаясь на ее слова.

Милованова отметила, что общего универсального перечня рецептурных и безрецептурных препаратов, которые противопоказаны водителям, не существует. Но в инструкциях в разделе "Противопоказания" или "Побочные эффекты" может быть указано, влияет ли препарат на способность управлять транспортными средствами. Таким образом, если в инструкции указано, что лекарство может вызывать сонливость, снижение концентрации внимания или другие состояния, потенциально опасные при управлении автомобилем, то за руль лучше не садиться.