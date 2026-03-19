Врач рассказал, как часто надо обследоваться курильщикам после 40 лет

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Курильщикам со стажем от десяти лет после достижения 40 лет стоит хотя бы раз в два года проходить медицинское обследование, так как рак легких трудно выявить на ранних стадиях, считает врач-онколог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Игорь Долгополов.