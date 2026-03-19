Стоимость "Золотого купола" выросла на десять миллиардов долларов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прогнозируемая стоимость новой системы ПРО США "Золотой купол" увеличилась до 185 миллиардов долларов из-за необходимости обеспечить "дополнительные возможности в космосе", а реализация проекта может продолжаться до 2035 года, заявил возглавляющий проект генерал космических сил Майкл Гетлейн.

"Нас попросили обеспечить некоторые дополнительные космические возможности ... Поэтому мы сейчас на отметке в 185 миллиардов долларов", - приводит портал Defense One слова генерала, выступавшего на конференции McAleese Defense Programs Conference. Он также отметил, что реализация проекта может продолжаться вплоть до 2035 года.