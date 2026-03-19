Стоимость "Золотого купола" выросла на десять миллиардов долларов - РИА Новости, 19.03.2026
13:58 19.03.2026 (обновлено: 15:05 19.03.2026)
Стоимость "Золотого купола" выросла на десять миллиардов долларов
Стоимость "Золотого купола" выросла на десять миллиардов долларов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прогнозируемая стоимость новой системы ПРО США "Золотой купол" увеличилась до 185 миллиардов долларов из-за необходимости обеспечить "дополнительные возможности в космосе", а реализация проекта может продолжаться до 2035 года, заявил возглавляющий проект генерал космических сил Майкл Гетлейн.
В мае 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
"Нас попросили обеспечить некоторые дополнительные космические возможности ... Поэтому мы сейчас на отметке в 185 миллиардов долларов", - приводит портал Defense One слова генерала, выступавшего на конференции McAleese Defense Programs Conference. Он также отметил, что реализация проекта может продолжаться вплоть до 2035 года.
Как отмечает Defense One, по прогнозам экспертов, указанная стоимость может продолжить расти. По мнению старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства AEI Тодда Харрисона, в сумму 185 миллиарда долларов входят только базовые возможности для космических перехватчиков, которые считаются самой дорогой и амбициозной частью проекта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Лавров назвал "Золотой купол" угрозой для стратегической стабильности
16 марта, 10:23
 
