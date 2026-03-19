Стоимость "Золотого купола" выросла на десять миллиардов долларов
Прогнозируемая стоимость новой системы ПРО США "Золотой купол" увеличилась до 185 миллиардов долларов из-за необходимости обеспечить "дополнительные возможности
2026-03-19T13:58:00+03:00
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Прогнозируемая стоимость новой системы ПРО США "Золотой купол" увеличилась до 185 миллиардов долларов из-за необходимости обеспечить "дополнительные возможности в космосе", а реализация проекта может продолжаться до 2035 года, заявил возглавляющий проект генерал космических сил Майкл Гетлейн.
В мае 2025 года президент США Дональд Трамп
сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
"Нас попросили обеспечить некоторые дополнительные космические возможности ... Поэтому мы сейчас на отметке в 185 миллиардов долларов", - приводит портал Defense One слова генерала, выступавшего на конференции McAleese Defense Programs Conference. Он также отметил, что реализация проекта может продолжаться вплоть до 2035 года.
Как отмечает Defense One
, по прогнозам экспертов, указанная стоимость может продолжить расти. По мнению старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства AEI Тодда Харрисона, в сумму 185 миллиарда долларов входят только базовые возможности для космических перехватчиков, которые считаются самой дорогой и амбициозной частью проекта.