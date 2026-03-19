МИД Кубы прокомментировал решение Коста-Рики закрыть посольство в Гаване - РИА Новости, 19.03.2026
01:13 19.03.2026
МИД Кубы прокомментировал решение Коста-Рики закрыть посольство в Гаване
МИД Кубы прокомментировал решение Коста-Рики закрыть посольство в Гаване - РИА Новости, 19.03.2026
МИД Кубы прокомментировал решение Коста-Рики закрыть посольство в Гаване
Решение Коста-Рики закрыть посольство на Кубе принято под давлением США и сводит двусторонние отношения к консульскому уровню, заявили в МИД Кубы. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T01:13:00+03:00
2026-03-19T01:13:00+03:00
в мире
куба
коста-рика
гавана
куба
коста-рика
гавана
Дарья Буймова
в мире, куба, коста-рика, гавана
В мире, Куба, Коста-Рика, Гавана
МИД Кубы прокомментировал решение Коста-Рики закрыть посольство в Гаване

МИД Кубы: Коста-Рика приняла решение о закрытии посольства под давлением США

МЕХИКО, 19 мар - РИА Новости. Решение Коста-Рики закрыть посольство на Кубе принято под давлением США и сводит двусторонние отношения к консульскому уровню, заявили в МИД Кубы.
"Речь идёт о произвольном решении, очевидно, принятом под давлением и без учёта национальных интересов и интересов братского народа. Этим шагом правительство Коста-Рики, демонстрирующее историю подчинения политике Соединённых Штатов в отношении Кубы, снова присоединяется к наступлению правительства США в его попытках изолировать нашу страну", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
В кубинском МИД сообщили, что коста-риканская сторона накануне уведомила Гавану дипломатической нотой об одностороннем решении закрыть свое посольство без объяснения причин. Коста-Рика, согласно тексту, потребовала от Кубы отозвать дипломатический персонал из Сан-Хосе, сославшись на "предполагаемую и необоснованную взаимность", при этом разрешив сохранить консульских и административных сотрудников.
В Гаване отметили, что с 1 апреля Коста-Рика намерена поддерживать отношения с Кубой только на консульском уровне. В МИД Кубы выразили уверенность, что подобные меры не приведут к разрыву связей между народами двух стран, указав на их "исторические и неразрывные отношения".
Президент Коста-Рики Родриго Чавес ранее прокомментировал решение страны закрыть посольство в Гаване, заявив, что "правительство не признает легитимность коммунистического режима на Кубе, учитывая жестокое обращение, репрессии и унизительные условия, которым подвергаются жители этого прекрасного острова".
В начале марта правительство Эквадора объявило персонами нон грата весь персонал кубинской дипмиссии. Президент Даниэль Нобоа объяснил это решение тем, что власти зафиксировали их участие во внутренней политической деятельности, дипперсоналу предписали покинуть страну в течение 48 часов. В Гаване назвали этот шаг беспрецедентным и связали его с усилением давления со стороны США на третьи страны с целью присоединения к политике против Кубы.
