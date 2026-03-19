МИД Кубы прокомментировал решение Коста-Рики закрыть посольство в Гаване

МЕХИКО, 19 мар - РИА Новости. Решение Коста-Рики закрыть посольство на Кубе принято под давлением США и сводит двусторонние отношения к консульскому уровню, заявили в МИД Кубы.

В Гаване отметили, что с 1 апреля Коста-Рика намерена поддерживать отношения с Кубой только на консульском уровне. В МИД Кубы выразили уверенность, что подобные меры не приведут к разрыву связей между народами двух стран, указав на их "исторические и неразрывные отношения".