"Калашников" изготовил партию УБ "КУБ-Э" для зарубежного заказчика

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Концерн "Калашников" изготовил партию ударных "КУБ-Э" для зарубежного заказчика, информирует компания в своем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что испытания "КУБ-Э" успешно завершились в ноябре 2021 года, а в 2022 году было принято решение о поставках изделия заказчикам.

« "Концерн "Калашников" завершил изготовление партии управляемых боеприпасов (УБ) "КУБ-Э" по экспортному контракту для зарубежного заказчика", - говорится в сообщении.

Уточняется, что производственные мощности концерна "Калашников" позволяют полностью закрывать все потребности отечественных заказчиков и осуществлять поставки "КУБ-Э" на экспорт без ущерба контрактам, заключенным внутри страны.