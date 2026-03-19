Рейтинг@Mail.ru
КСИР утверждает, что нанес серьезные повреждения американскому истребителю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 19.03.2026 (обновлено: 20:18 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/ksir-2081794087.html
КСИР утверждает, что нанес серьезные повреждения американскому истребителю
Корпус стражей исламской революции Ирана утверждает, что в четверг подбил американский истребитель F-35, самолет получил серьезные повреждения. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T19:15:00+03:00
2026-03-19T20:18:00+03:00
в мире
иран
f-35
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081806852_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60ea8885663278dc008e84b2b763fbb5.jpg
https://ria.ru/20260319/iran-2081752378.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры, как утверждается, поражения американского F-35, публикует иранское госТВ.
КСИР утверждает, что нанес серьезные повреждения американскому истребителю F-35

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана утверждает, что в четверг подбил американский истребитель F-35, самолет получил серьезные повреждения.
"Истребитель F-35 американской армии был подбит в 02.50 сегодня утром новым передовым комплексом ПВО аэрокосмических сил КСИР и получил серьезные повреждения", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит иранское агентство Fars.
Корпус стражей заявил, что самолет был подбит в центральной части Ирана, сообщив, что судьба самолета неизвестна, высока вероятность крушения.
Иранские военные заявляют, что это первый случай в истории, когда ПВО Ирана сбивают такой самолет.
Гостелерадиокомпания Ирана в своем Telegram-канале опубликовала видео с моментом, как утверждается, поражения самолета.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
КСИР задержал несколько иностранных граждан с начала войны с Израилем и США
Вчера, 16:59
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала