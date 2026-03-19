КСИР утверждает, что нанес серьезные повреждения американскому истребителю

ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана утверждает, что в четверг подбил американский истребитель F-35, самолет получил серьезные повреждения.

Иранские военные заявляют, что это первый случай в истории, когда ПВО Ирана сбивают такой самолет.