КСИР сообщил о ракетных ударах по 80 военным объектам в Израиле

ТЕГЕРАН, 19 мар — РИА Новости. Иран нанес ракетные удары по 80 военным целям в Израиле, сообщил КСИР.
"В рамках 63-й волны операции "Правдивое обещание 4" 80 различных военных объектов на юге и в центральной части Израиля, в том числе вблизи города Ришон-ле-Цион, а также объекты на востоке и юге Тель-Авива, были точно поражены ракетными системами и беспилотниками", — привело заявление корпуса агентство IRNA.
Ночью КСИР также рассказал об атаках на американские базы в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.
Накануне президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который отвечал за переговоры по ключевым вопросам, в том числе по ядерной программе. Иран также анонсировал применение нового оружия против США и Израиля в ближайшее время.
Кампания этих стран против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Вчера, 08:00