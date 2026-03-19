13:40 19.03.2026
В Крыму мужчина, стрелявший по полицейским, также бросил в них гранату
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Житель села Джанкойского района в Крыму, открывший стрельбу по полицейским, также бросил в них гранату, сообщило СУСК России по Крыму и Севастополю в своем Telegram-канале.
По данным СК, 49-летний житель села 16 марта ранил из ружья четверых полицейских, пришедших в его дом в рамках оперативной работы. Как сообщали в МВД региона, четверо сотрудников полиции Крыма получили ранения различной степени тяжести, один был госпитализирован, троим оказана разовая медицинская помощь. Мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников полиции в целях воспрепятствования их законной деятельности (статья 317 УК РФ), он арестован до 16 мая.
"Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что утром 16 марта шестеро сотрудников полиции для проверки оперативной информации о возможном наличии огнестрельного оружия прибыли к жителю села Стефановка. Находясь во дворе своего домовладения, сельчанин выдернул кольцо из ручной осколочной гранаты и бросил ее в направлении стражей порядка. После злоумышленник произвел несколько выстрелов из двуствольного охотничьего ружья. При помощи зажигательной смеси злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь домовладение", - говорится в сообщении СУСК.
