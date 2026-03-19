"Напали со спины". Что сделала со школьником толпа подростков в Одинцово

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Обманом выманили на встречу и жестоко избили — общественники Подмосковья просят силовиков разобраться в происшествии с участием подростков. По словам местных, те давно нападают на сверстников и задирают взрослых. Историей уже заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. О том, что теперь грозит хулиганам, — в материале РИА Новости.

Агрессивная толпа

Вечером 8 марта восьмиклассник Даниил (имена и фамилии несовершеннолетних изменены) гулял в Одинцово вместе с приятелем. Ему позвонила знакомая и предложила встретиться возле торгового центра. Сказала, что будет с подругами.

"По словам сына, у ТЦ их ждали три десятка молодых людей, — рассказывает РИА Новости отец пострадавшего Максим. — Они насильно отвели Даниила с другом на пустырь через дорогу и объявили, кто и с кем будет сейчас драться. Сын отказался, после чего на него набросился один из подростков — Рашитов, повалил на землю и стал бить по голове". Это частично попало на камеры видеонаблюдения.

© Фото предоставлено отцом потерпевшего Место, где произошло избиение

"Затем Даниил поднялся, двинулся обратно к ТЦ, но к нему опять подбежал Рашитов и со спины ударил локтем по голове, — продолжает Максим. — Сын вновь упал. Ему пригрозили: не вздумай жаловаться. И ушли".

Общественный резонанс

Родители отвезли Даниила в больницу. Диагноз: осколочный перелом скуло-орбитального комплекса (скуловая кость и глазница). Школьник лечится амбулаторно, регулярно посещая врачей.

"У него постоянно болит голова, а рядом с поврежденной скулой находится глазной нерв, — добавляет Максим. — Из-за этого имеется множество противопоказаний, да и до полного восстановления еще очень далеко".

После больницы родители обратились в местный отдел полиции. Там, по их словам, не особо заинтересовались инцидентом, однако заявление приняли, назначили проверку. С тех пор ни с потерпевшим, ни с его семьей никто не связывался. Поэтому обратились к общественникам.

Опубликовали в соцсетях видеозапись с просьбой откликнуться очевидцев. На это обратили внимание в Следкоме, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад от главы регионального управления.

"В социальных медиа сообщили, что напротив одного из торговых центров в Одинцово приезжие избили подростка, получившего различные травмы, — проинформировали в ГСУ СКР по Московской области. — Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 112 УК России "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

После этого Максиму наконец позвонили следователи и пригласили его и сына на беседу.

© Фото предоставлено отцом потерпевшего Снимок перелома

В тот же день отчитались и в МВД: "Полицейскими предварительно установлено, что у одного из торговых центров в компании подростков произошел конфликт. Один из участников нанес телесные повреждения несовершеннолетнему, который потом обратился в больницу. Личности всех участников инцидента устанавливаются. Также судебно-медицинская экспертиза установит степень причиненного здоровью вреда".

Проблемное место

Между тем общественники просят не только дать правовую оценку действиям Рашитова с приятелями, но и проверить их на причастность к другим похожим преступлениям.

"Возле этого ТЦ подростки постоянно кого-то избивают, хамят взрослым, домогаются до малолеток, — говорит житель Одинцово Дмитрий. — Можно посмотреть записи камер видеонаблюдения в любой из дней и увидеть, что там творится".

В соцсетях немало жалоб жителей Одинцово на агрессивных подростков у торгового центра. Криминальные сводки уже фиксировали там случаи избиения.

Даниил уверяет, что ранее не встречал Рашитова и ни с кем из компании не конфликтовал. "Вся эта "движуха" произошла из-за того, что пострадавший приставал к сестре одного из участников нападения, а его приятель оскорблял ее друзей", — написала в местной группе в ТГ девушка, утверждающая, что она была свидетелем происшествия.