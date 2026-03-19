В России выросло число потребкредитов - РИА Новости, 19.03.2026
03:32 19.03.2026
В России выросло число потребкредитов
В России выросло число потребкредитов - РИА Новости, 19.03.2026
В России выросло число потребкредитов
Выдачи потребительских кредитов в России в феврале подскочили в 1,5 раза в годовом выражении – до 289,4 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T03:32:00+03:00
2026-03-19T03:32:00+03:00
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
экономика, россия
Экономика, Россия
В России выросло число потребкредитов

РИА Новости: выдачи потребкредитов в России в феврале подскочили в 1,5 раза

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Выдачи потребительских кредитов в России в феврале подскочили в 1,5 раза в годовом выражении – до 289,4 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
При этом в месячном выражении показатель вырос на 10,5%.
"300 миллиардов рублей выдаваемых потребительских кредитов в месяц – это некий новый уровень удержания данного показателя. Рост рынка в основном обусловлен реализацией давно копившегося у потребителей спроса на заимствования, что и было реализовано при снижении ключевой ставки и последовавшего за ним снижения ставок кредитования", – сказали агентству в "Скоринг бюро".
Рынок уверенно держится на этом уровне и при условии реализации благоприятных макроэкономических и макропруденциальных сценариев может показать дальнейший рост, отметили в компании.
Средний "чек" по потребительскому кредиту составил 170,9 тысячи рублей. Это на четверть больше в годовом выражении, на 11,9% – в месячном.
Количество выдач потребкредитов в феврале увеличилось на 17,5% по сравнению с февралем прошлого года – до 1,693 миллиона кредитов.
