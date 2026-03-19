В России выросло число потребкредитов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Выдачи потребительских кредитов в России в феврале подскочили в 1,5 раза в годовом выражении – до 289,4 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".

При этом в месячном выражении показатель вырос на 10,5%.

"300 миллиардов рублей выдаваемых потребительских кредитов в месяц – это некий новый уровень удержания данного показателя. Рост рынка в основном обусловлен реализацией давно копившегося у потребителей спроса на заимствования, что и было реализовано при снижении ключевой ставки и последовавшего за ним снижения ставок кредитования", – сказали агентству в "Скоринг бюро".

Рынок уверенно держится на этом уровне и при условии реализации благоприятных макроэкономических и макропруденциальных сценариев может показать дальнейший рост, отметили в компании.

Средний "чек" по потребительскому кредиту составил 170,9 тысячи рублей. Это на четверть больше в годовом выражении, на 11,9% – в месячном.