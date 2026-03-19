https://ria.ru/20260319/kredity-2081582703.html
В России выросло число потребкредитов
Выдачи потребительских кредитов в России в феврале подскочили в 1,5 раза в годовом выражении – до 289,4 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг Бюро".
2026-03-19T03:32:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934018868_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_44fd9a7ac09dcdc24ca26a4a1373a77b.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934018868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b8da2e5d1d010f06c21c408426867f8.jpg
экономика, россия
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Выдачи потребительских кредитов в России в феврале подскочили в 1,5 раза в годовом выражении – до 289,4 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
При этом в месячном выражении показатель вырос на 10,5%.
"300 миллиардов рублей выдаваемых потребительских кредитов в месяц – это некий новый уровень удержания данного показателя. Рост рынка в основном обусловлен реализацией давно копившегося у потребителей спроса на заимствования, что и было реализовано при снижении ключевой ставки и последовавшего за ним снижения ставок кредитования", – сказали агентству в "Скоринг бюро".
Рынок уверенно держится на этом уровне и при условии реализации благоприятных макроэкономических и макропруденциальных сценариев может показать дальнейший рост, отметили в компании.
Средний "чек" по потребительскому кредиту составил 170,9 тысячи рублей. Это на четверть больше в годовом выражении, на 11,9% – в месячном.
Количество выдач потребкредитов в феврале увеличилось на 17,5% по сравнению с февралем прошлого года – до 1,693 миллиона кредитов.