Рейтинг@Mail.ru
Финансист объяснил, как меньше платить по слишком дорогому кредиту - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/kredit-2081566809.html
Финансист объяснил, как меньше платить по слишком дорогому кредиту
михаил хачатурян
общество
кредит
деньги
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885951662_0:375:2436:1745_1920x0_80_0_0_056a06694390e2121ec3c5cdd3732331.jpg
https://ria.ru/20260312/rassrochka-2080083837.html
https://ria.ru/20260127/kredit-2070444475.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885951662_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_fe7f13943cf220979388a5d59d6e082d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Финансист объяснил, как меньше платить по слишком дорогому кредиту

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Отделение банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Многие, взяв кредит по высоким ставкам год-полтора назад, пытаются рефинансировать его на текущих условиях. Как это сделать, рассказал агентству "Прайм” доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.
“Рефинансирование позволяет объединить несколько кредитов в один займ с единым графиком платежей, одной датой списания и одним кредитором. Это упрощает управление финансами и снижает риск просрочек. Можно выбрать более удобный и выгодный банк”, — рассказал он.
Плюсов много: снижение финансовой нагрузки, уменьшение показателя ПДН, улучшение условий банковского обслуживания. Но есть и недостатки: рефинансирование предполагает трату времени и денег, но может быть невыгодным при увеличении срока кредита, даже если ставка ниже.
В целом рефинансирование может быть удобно и выгодно, но нужно тщательно оценить все достоинства и недостатки применительно к вашему случаю, и лишь потом обращаться в банк и собирать документы, заключил Хачатурян.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала