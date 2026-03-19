Ученый объяснил, почему метеориты не видны в телескоп
Ученый объяснил, почему метеориты не видны в телескоп - РИА Новости, 19.03.2026
Ученый объяснил, почему метеориты не видны в телескоп
Летящие на Землю метеориты слишком малы, и оттого имеют слишком слабую яркость, чтобы обнаружить их в космосе, поэтому большинство метеоритов в телескоп не... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T03:29:00+03:00
2026-03-19T03:29:00+03:00
2026-03-19T03:29:00+03:00
земля, космос
Ученый объяснил, почему метеориты не видны в телескоп
РИА Новости: метеориты не видны в телескоп из-за слабой яркости
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Летящие на Землю метеориты слишком малы, и оттого имеют слишком слабую яркость, чтобы обнаружить их в космосе, поэтому большинство метеоритов в телескоп не видны, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного отдела истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.
"Маленькие метеороиды практически невозможно обнаружить из-за их слабой яркости, пока они летят в космическом пространстве. Собственно, из-за малых размеров и яркость этих объектов малая. Телескопы их не видят", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил: малых тел падает множество, но, поскольку телескопы их не видят, падение происходит внезапно. В телескоп можно увидеть крупные метеориты, но они падают редко. В связи с этим затруднительно и спрогнозировать падение метеорита, пояснил ученый. Он уточнил, что существуют единичные случаи, когда время падения предсказывалось для тел более одного метра, при условии, что их успевали обнаружить системы предупреждения о кометно-астероидной опасности.
"Поэтому никакие специальные наблюдения таких событий невозможны ни в телескоп, ни в бинокль. Лучшим способом фиксации являются видеокамеры, которые сейчас получили массовое распространение", - рассказал Алексеев.