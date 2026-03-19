Спасенные в зоне СВО фронтовые кошки стали артистами театра Куклачева
18:02 19.03.2026
Спасенные в зоне СВО фронтовые кошки стали артистами театра Куклачева
Спасенные в зоне СВО фронтовые кошки стали артистами театра Куклачева

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Кошка в спектакле театра Куклачева. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Фронтовых кошек, спасенных в зоне проведения специальной военной операции, показали в Театре кошек Куклачева в качестве новых артистов театра в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы не просто спасли животных, мы подарили им вторую жизнь. Отобрали трёх претендентов. У каждой кошки своя очень сложная судьба. Волонтеры своими силами привезли их к нам. Далее пошёл процесс реабилитации. Длительный, долгий процесс коммуникации и взаимопонимания", - рассказал заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев.
В июне 2025 года волонтеры передали фронтовых животных театру. Несколько месяцев кошки проходили реабилитацию и учились заново доверять людям.
Судьба Виджи началась в разрушенном городе Курахово. Из города ее забрали волонтеры АНО "Кошкин дом". Имя ей дали в честь газеты "Ветеринария и жизнь", которая помогает искать новые дома для спасенных фронтовых кошек.
Кошку Глушу военные нашли в опустевшем поселке Глушково. Она была в истощенном состоянии, но отличалось особой лаской. Почти полгода она прожила рядом с бойцами, после чего её передали волонтерам.
"Она смотрела своими глазами и просто просила погладить её, потрогать. Она тянулась к человеку. Была прямо на линии фронта, внутри боевых действий", - рассказала РИА Новости директор АНО "Кошкин дом" Евгения Михайлова.
Третья новоиспеченная воспитанница Куклачева родилась на военной точке в приграничье Курской области. В момент её рождения территория была оккупирована, поэтому кошка жила без тепла и укрытия. В первые недели жизни её экстренно эвакуировали вместе с мамой. Её назвали Холли.
Усатые звезды по кличке Вижа и Холли уже принимали участие в спектаклях театра, а для Глуши премьера в марте стала дебютом.
"Отныне они будут у нас. Мы их никому не отдадим", - заключил Куклачев.
Все три кошки успели восстановиться, социализировались и стали полноценными артистами Театра кошек Юрия Куклачева. Теперь театр взял питомцев на полное обеспечение и стал для них новым домом.
