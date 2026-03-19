Врач перечислила первые признаки заражения корью - РИА Новости, 19.03.2026
02:33 19.03.2026
Врач перечислила первые признаки заражения корью
Врач перечислила первые признаки заражения корью
Врач перечислила первые признаки заражения корью

ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Первые признаки заболевания при заражении корью проявляются на 8-12 день, возникает лихорадка, насморк и кашель, сообщила РИА Новости заведующая отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Заражение не проявляется сразу. Первые признаки заболевания появляются на 8-12 день после заражения: возникает лихорадка, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, на слизистой оболочке щек появляются белые пятна. На 4-5 день болезни на лице, за ушами, на шее появляется сыпь, которая поэтапно распространяется на туловище, а затем – на руки и ноги. Больной заразен весь период сыпи", - сказала врач.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Вирусолог рассказала, где высок риск заразиться корью
15 марта, 05:09
По ее словам, в период высыпания температура тела поднимается до 40 градусов, нарастают симптомы интоксикации, усиливается насморк, кашель, возникает светобоязнь, ухудшается сон.
Она отметила, что источник инфекции при кори - больной человек, который становится заразным в конце инкубационного периода, опасен в продроме и первые 1-2 дня периода высыпания, затем заразность больного снижается.
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Эпидемиолог рассказала, как передается корь
13 марта, 02:36
 
