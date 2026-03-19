Начальника челябинской колонии заподозрили в получении взятки от осужденных

ЧЕЛЯБИНСК, 19 мар - РИА Новости. Начальник исправительной колонии №11 ГУФСИН России по Челябинской области Алексей Ромашов задержан по подозрению в получении взятки, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Как сообщили в правоохранительных органах, полковник внутренней службы Алексей Ромашов организовал коррупционную схему с использованием труда заключенных для собственной выгоды, а также получал взятки от осужденных в обмен на улучшение условий отбывания наказания.
"УФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками ГУСБ ФСИН России и СУСК региона 19 марта задержан за совершение коррупционных преступлений начальник исправительной колонии № 11 ГУФСИН России по Челябинской области", - сказал собеседник агентства.
СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК России (получение взятки), уточнил он. Эта часть статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
В Петербурге начальника колонии отправили под домашний арест
6 декабря 2025, 15:07