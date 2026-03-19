Репутация армии США стоит на кону в конфликте с Ираном, заявила Кнайсль - РИА Новости, 19.03.2026
07:43 19.03.2026
Репутация армии США стоит на кону в конфликте с Ираном, заявила Кнайсль
Репутация армии США стоит на кону в конфликте с Ираном, заявила Кнайсль - РИА Новости, 19.03.2026
Репутация армии США стоит на кону в конфликте с Ираном, заявила Кнайсль
Вся репутация вооруженных сил США стоит на кону в конфликте с Ираном, в котором Вашингтон не может заявить о своей победе, поделилась мнением в интервью РИА... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T07:43:00+03:00
2026-03-19T07:43:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260319/ssha-2081600950.html
https://ria.ru/20260318/ssha--2081293657.html
иран
сша
вашингтон (штат)
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет, Военная операция США и Израиля против Ирана
Репутация армии США стоит на кону в конфликте с Ираном, заявила Кнайсль

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: репутация США стоит на кону в конфликте с Ираном

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Вся репутация вооруженных сил США стоит на кону в конфликте с Ираном, в котором Вашингтон не может заявить о своей победе, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Сейчас вся репутация вооруженных сил Соединенных Штатов стоит на кону", - сказала она.
Солдаты на военной базе США - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Экс-глава разведцентра США заявил об опасности союза с Израилем
Вчера, 07:40
Как обратила внимание Кнайсль, американская сторона не может заявить о своей победе в конфликте с Ираном. Несмотря на заявления из Вашингтона, Ормузский пролив остается перекрытым, а цены на нефть растут.
По мнению собеседницы агентства, власти США и их вооруженные силы целиком увязли в ситуации вокруг Ирана. Она же привела к осложнениям в отношениях с их союзниками в регионе, такими как Иордания или Саудовская Аравия, добавила она.
В то же время, структура власти и основные политические институты Ирана устояли, вопреки американо-израильским ударам, а задача по изменению режима в Тегеране провалилась, подчеркнула Кнайсль.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Витязь на распутье. США выбирают из плохого и катастрофического
18 марта, 08:00
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Карин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университетВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
