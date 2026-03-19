Репутация армии США стоит на кону в конфликте с Ираном, заявила Кнайсль

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Вся репутация вооруженных сил США стоит на кону в конфликте с Ираном, в котором Вашингтон не может заявить о своей победе, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Сейчас вся репутация вооруженных сил Соединенных Штатов стоит на кону", - сказала она.
Как обратила внимание Кнайсль, американская сторона не может заявить о своей победе в конфликте с Ираном. Несмотря на заявления из Вашингтона, Ормузский пролив остается перекрытым, а цены на нефть растут.
По мнению собеседницы агентства, власти США и их вооруженные силы целиком увязли в ситуации вокруг Ирана. Она же привела к осложнениям в отношениях с их союзниками в регионе, такими как Иордания или Саудовская Аравия, добавила она.
В то же время, структура власти и основные политические институты Ирана устояли, вопреки американо-израильским ударам, а задача по изменению режима в Тегеране провалилась, подчеркнула Кнайсль.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.