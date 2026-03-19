Ветврач посоветовал москвичам начать обработку питомцев от клещей

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москвичи уже могут начинать обрабатывать питомцев от клещей, рассказала в беседе с РИА Новости ветеринарный специалист станции по борьбе с болезнями животных САО и СЗАО Алина Федорова.

Пик активности клещей в столичном регионе придется на вторую половину весны и начало лета, заявил ранее РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский

"Первую обработку домашних питомцев от клещей можно уже сейчас начинать, то есть, с середины марта. Потому что клещи пробуждаются после зимней спячки. Они пробуждаются практически сразу, как температура становится стабильно выше нуля, когда появляются небольшие проталины, где уже снег начинает сходить. Поэтому в это время уже пора защищать питомцев и начинать обрабатывать", - рассказала Федорова.

Ветврач отметила, что пик клещей обычно приходится на май, июнь, но в связи с теплой мартовской погодой риски возникают уже сейчас.