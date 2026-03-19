Ветврач посоветовал москвичам начать обработку питомцев от клещей
Москвичи уже могут начинать обрабатывать питомцев от клещей, рассказала в беседе с РИА Новости ветеринарный специалист станции по борьбе с болезнями животных...
2026-03-19T05:26:00+03:00
https://ria.ru/20260316/kleschi-2080889141.html
https://ria.ru/20260314/kleschi-2080445453.html
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Москвичи уже могут начинать обрабатывать питомцев от клещей, рассказала в беседе с РИА Новости ветеринарный специалист станции по борьбе с болезнями животных САО и СЗАО Алина Федорова.
Пик активности клещей в столичном регионе придется на вторую половину весны и начало лета, заявил ранее РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский
"Первую обработку домашних питомцев от клещей можно уже сейчас начинать, то есть, с середины марта. Потому что клещи пробуждаются после зимней спячки. Они пробуждаются практически сразу, как температура становится стабильно выше нуля, когда появляются небольшие проталины, где уже снег начинает сходить. Поэтому в это время уже пора защищать питомцев и начинать обрабатывать", - рассказала Федорова.
Ветврач отметила, что пик клещей обычно приходится на май, июнь, но в связи с теплой мартовской погодой риски возникают уже сейчас.
"Обрабатывать необходимо всех животных в доме, потому что, если дома есть кошка, которая, например, не выходит гулять, но есть собака, то она может принести клещей и блох на себе", - подчеркнула она.