https://ria.ru/20260319/klesch-2081812924.html
Биолог рассказал о новых клещах-гигантах на юге России
Клещи-гиганты рода Hyalomma (хиаломма) появились на юге России, они активно ползут за человеком по запаху и теплу, сообщил биолог Дмитрий Сафонов. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T21:06:00+03:00
россия
африка
европа
общество
клещ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838587_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_9acead42325e281279065fa384b0be65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838587_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_65a182e43a7c050d3f099414b3e43172.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, европа, общество, клещ
Россия, Африка, Европа, Общество, Клещ
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Клещи-гиганты рода Hyalomma (хиаломма) появились на юге России, они активно ползут за человеком по запаху и теплу, сообщил биолог Дмитрий Сафонов.
Ранее газета Sun
со ссылкой на исследования ученых сообщила, что "клещи-монстры" (кровососущие клещи рода Hyalomma) распространяются по территории Европы
.
"Сейчас на юге страны появились клещи рода хиаломма. Их называют мутантами и гигантскими из-за их размеров. Если обычных клещей можно назвать партизанами, потому что они сидят в высокой траве, как правило, на уровне 20-50 сантиметров от земли и ждут, когда жертва пройдет мимо, то клещи хиаломма — настоящие охотники, которые активно ползут за человеком по запаху и теплу", - рассказал 360.ru
Сафонов.
Биолог добавил, что клещ хиаломма известен еще с XIX века, то есть этому виду более 200 лет. Ранее эти клещи жили в Африке
и Азии
, а теперь они попали на юг России
. За последние годы зимы в России стали мягче, из-за чего клещи-мутанты переносят это время без какого-то вреда для себя.
Эксперт отметил, что конго-крымская геморрагическая лихорадка, возбудителей которой переносят новые клещи, является опасным вирусом, который приводит к болезни с летальностью до 30-40%. По первым симптомам болезнь похожа на грипп — сначала это жар и головная боль. Затем развивается внутреннее кровотечение и судороги.
"Все "пшикалки" действуют на них очень слабо, потому что у них выработался иммунитет ко многим бытовым средствам. Что действительно работает и защищает от этих мутантов, так это механическая защита", - подчеркнул Сафонов.