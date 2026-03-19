МИД Китая оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке обостряется и влияет на мировую энергетику, финансы, торговлю и судоходство, нанося ущерб интересам всех стран, заявил в четверг министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с британской коллегой Иветт Купер,