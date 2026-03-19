МИД Китая призвал США не вмешиваться в тайваньский вопрос

ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, США не должны в него вмешиваться, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, и решение тайваньского вопроса - это дело исключительно китайского народа, и оно не терпит вмешательства со стороны каких-либо внешних сил", - сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать заявления американской разведки.

Дипломат также призвал США придерживаться принципа "одного Китая", выправить свое восприятие Китая и прекратить раздувать теорию "китайской угрозы".

Официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган ранее в марте заявил, что власти КНР абсолютно искренне готовы прикладывать все усилия для мирного воссоединения с Тайванем, но не будут обещать отказаться от применения силы и "оставляют за собой право принять все необходимые меры".

В докладе, представленном ранее на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей ( ВСНП , парламент КНР) 14-го созыва, отмечалось, что Китай в 2026 году будет продвигать дело воссоединения с Тайванем, наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за независимость острова, и противостоять вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос.