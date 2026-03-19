МИД Китая шокировали заявления Израиля об убийстве иранских чиновников

ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости. Пекин шокирован заявлениями израильского руководства о том, что армии Израиля больше не нужно согласовывать убийства иранских чиновников, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дано разрешение убивать любого высокопоставленного иранского чиновника без дополнительного согласования с израильским политическим руководством, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, чьи слова ранее привела пресс-служба оборонного ведомства.
"Китай был шокирован соответствующим заявлением", — сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.
Дипломат подчеркнул, что Пекин последовательно выступает против применения силы в международных отношениях, а убийства иранских государственных руководителей и нападения на гражданские цели являются еще более неприемлемыми действиями.
Линь Цзянь заявил, что Китай призывает вовлеченные стороны немедленно прекратить военные действия, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в регионе.
Ранее министр обороны Израиля заявлял, что любой лидер, назначенный иранским руководством, станет безоговорочной целью для Израиля. Во вторник Израиль сообщил, что в результате израильского удара в Тегеране был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также командир добровольческих сил "Басидж" Гулямрез Солеймани. Иранские власти официально подтвердили их гибель.