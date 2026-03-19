МИД Китая шокировали заявления Израиля об убийстве иранских чиновников

ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости. Пекин шокирован заявлениями израильского руководства о том, что армии Израиля больше не нужно согласовывать убийства иранских чиновников, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.