Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 19.03.2026 (обновлено: 22:50 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/kitay-2081631027.html
МИД Китая шокировали заявления Израиля об убийстве иранских чиновников
в мире
израиль
пекин
китай
исраэль кац
али лариджани
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20260319/izrail-2081601874.html
https://ria.ru/20260319/ssha-2081597440.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Линь Цзянь: Китай шокирован заявлениями Израиля об убийстве иранских чиновников

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости. Пекин шокирован заявлениями израильского руководства о том, что армии Израиля больше не нужно согласовывать убийства иранских чиновников, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дано разрешение убивать любого высокопоставленного иранского чиновника без дополнительного согласования с израильским политическим руководством, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, чьи слова ранее привела пресс-служба оборонного ведомства.
"Китай был шокирован соответствующим заявлением", — сказал Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.
Дипломат подчеркнул, что Пекин последовательно выступает против применения силы в международных отношениях, а убийства иранских государственных руководителей и нападения на гражданские цели являются еще более неприемлемыми действиями.
Линь Цзянь заявил, что Китай призывает вовлеченные стороны немедленно прекратить военные действия, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в регионе.
Ранее министр обороны Израиля заявлял, что любой лидер, назначенный иранским руководством, станет безоговорочной целью для Израиля. Во вторник Израиль сообщил, что в результате израильского удара в Тегеране был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, а также командир добровольческих сил "Басидж" Гулямрез Солеймани. Иранские власти официально подтвердили их гибель.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала