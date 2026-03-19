Мужчина в Китае восемь лет жил с застрявшей в горле палочкой для еды - РИА Новости, 19.03.2026
06:38 19.03.2026 (обновлено: 10:11 19.03.2026)
Мужчина в Китае восемь лет жил с застрявшей в горле палочкой для еды
Мужчина в Китае восемь лет жил с застрявшей в горле палочкой для еды - РИА Новости, 19.03.2026
Мужчина в Китае восемь лет жил с застрявшей в горле палочкой для еды
Мужчина в КНР восемь лет жил с 12-сантиметровой металлической палочкой для еды, которую не удалял из-за страха перед операцией, сообщили в Центральной больнице... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T06:38:00+03:00
2026-03-19T10:11:00+03:00
китай
в мире, китай
В мире, Китай
Мужчина в Китае восемь лет жил с застрявшей в горле палочкой для еды

В Китае мужчина восемь лет жил с 12-сантиметровой металлической палочкой для еды

© Фото : Центральная больница Даляньского технологического университетаРентгеновский снимок, на котором видна металлическая палочка для еды
Рентгеновский снимок, на котором видна металлическая палочка для еды - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Фото : Центральная больница Даляньского технологического университета
Рентгеновский снимок, на котором видна металлическая палочка для еды
ПЕКИН, 19 мар - РИА Новости. Мужчина в КНР восемь лет жил с 12-сантиметровой металлической палочкой для еды, которую не удалял из-за страха перед операцией, сообщили в Центральной больнице Даляньского технологического университета.
Как ранее рассказали в больнице, к ним обратился 46-летний мужчина по фамилии Ван с жалобами на внезапную боль в горле и ощущение инородного тела. Результаты обследования мужчины шокировали врачей.
"В течение целых восьми лет в горле мужчины находилась металлическая палочка длиной 12 сантиметров", - говорится в сообщении больницы.
Как выяснилось, восемь лет назад Ван случайно проглотил целую металлическую палочку во время еды, после чего он немедленно обратился в местную больницу. В больнице мужчине оказали первую помощь для временного облегчения острого дискомфорта, но для удаления палочки для еды требовалось осуществить хирургический разрез на шее. Из-за опасений по поводу данной процедуры, как отмечается в сообщении, Ван в итоге отказался от лечения, оставив металлическую палочку в горле.
Ван долгое время злоупотреблял алкоголем, и в течение восьми лет он считал периодическое ощущение инородного тела и легкий дискомфорт в горле терпимыми, не воспринимая это всерьез.
Обследование показало, что металлическая палочка для еды застряла в правой задней стенке глотки, позади мягкого неба, выступая примерно на три сантиметра. Врачи не обнаружили явных язв, кровотечений или нагноений в прилегающей слизистой оболочке глотки, движение голосовых связок было нормальным, что создало благоприятную основу для проведения операции.
В конечном итоге, команда отоларингологов и хирургов успешно удалила палочку моя еды с помощью малоинвазивной операции, избавив пациента от давней проблемы со здоровьем. Операция прошла гладко, с минимальным кровотечением и без осложнений.
