Мужчина в Китае восемь лет жил с застрявшей в горле палочкой для еды

ПЕКИН, 19 мар - РИА Новости. Мужчина в КНР восемь лет жил с 12-сантиметровой металлической палочкой для еды, которую не удалял из-за страха перед операцией, сообщили в Центральной больнице Даляньского технологического университета.

Как ранее рассказали в больнице, к ним обратился 46-летний мужчина по фамилии Ван с жалобами на внезапную боль в горле и ощущение инородного тела. Результаты обследования мужчины шокировали врачей.

"В течение целых восьми лет в горле мужчины находилась металлическая палочка длиной 12 сантиметров", - говорится в сообщении больницы.

Как выяснилось, восемь лет назад Ван случайно проглотил целую металлическую палочку во время еды, после чего он немедленно обратился в местную больницу. В больнице мужчине оказали первую помощь для временного облегчения острого дискомфорта, но для удаления палочки для еды требовалось осуществить хирургический разрез на шее. Из-за опасений по поводу данной процедуры, как отмечается в сообщении, Ван в итоге отказался от лечения, оставив металлическую палочку в горле.

Ван долгое время злоупотреблял алкоголем, и в течение восьми лет он считал периодическое ощущение инородного тела и легкий дискомфорт в горле терпимыми, не воспринимая это всерьез.

Обследование показало, что металлическая палочка для еды застряла в правой задней стенке глотки, позади мягкого неба, выступая примерно на три сантиметра. Врачи не обнаружили явных язв, кровотечений или нагноений в прилегающей слизистой оболочке глотки, движение голосовых связок было нормальным, что создало благоприятную основу для проведения операции.