Хуситы обещали не затрагивать интересы России в случае вступления в войну

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Прохор Доренко. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) в случае вступления в войну на Ближнем Востоке атакует страны-агрессоры, но не станет затрагивать интересы таких нейтральных игроков, как Россия и Китай, заявил в интервью РИА Новости член политбюро военно-политической группировки Мухаммед аль-Бухейти.
"Мы не сторонники войны. Однако если нас вынудят вступить в бой, мы будем атаковать только агрессоров. Мы не станем затрагивать других, если они сохраняют нейтральную позицию…. Речь прежде всего про Россию и Китай", - сказал он.
Собеседник агентства напомнил, что с момента начала эскалации в регионе Красного моря в ноябре 2023 года на фоне войны в секторе Газа военное крыло движения наносило удары только по Израилю, США и Великобритании.
"Что касается нашей позиции, то она остается твердой и четкой: с момента начала наших операций против США, Великобритании и Израиля мы атаковали только те страны, которые были замешаны в агрессии против Йемена. Действия против Израиля были нацелены на то, чтобы оказать давление для прекращения геноцида в секторе Газа и снять гуманитарную блокаду с анклава", - добавил аль-Бухейти.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.