Хуситы обещали не затрагивать интересы России в случае вступления в войну

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Прохор Доренко. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) в случае вступления в войну на Ближнем Востоке атакует страны-агрессоры, но не станет затрагивать интересы таких нейтральных игроков, как Россия и Китай, заявил в интервью РИА Новости член политбюро военно-политической группировки Мухаммед аль-Бухейти.