Хуситы заявили о готовности вести военные операции против США и Израиля - РИА Новости, 19.03.2026
14:06 19.03.2026 (обновлено: 14:10 19.03.2026)
Хуситы заявили о готовности вести военные операции против США и Израиля
В мире, Иран, США, Израиль, Ансар Алла, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Прохор Доренко. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) пока не участвует в военных операциях против США и Израиля, но "держит пальцы на спусковом крючке", сообщил РИА Новости член политбюро группировки Мухаммед аль-Бухейти.
"Йемен принял решение поддержать Иран, Палестину и Ливан, равно как каждую мусульманскую страну, которая подвергается американо-израильской агрессии. Следим за ситуацией, держим пальцы на спусковом крючке. Когда мы примем участие в военных операциях на стороне своих братьев, расскажем все подробности", - сказал он.
По словам собеседника агентства, страны региона могут также стать целью движения в случае участия в боевых действиях против Ирана и его прокси.
"Мы предупреждаем все страны региона о последствиях в случае их вовлечения в войну на стороне США и сионистского образования (Израиля - ред.) против Палестины, Ливана, Ирака и Ирана, а также любой другой страны региона", - добавил аль-Бухейти.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
