Хуситы заявили о готовности вести военные операции против США и Израиля

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Прохор Доренко. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) пока не участвует в военных операциях против США и Израиля, но "держит пальцы на спусковом крючке", сообщил РИА Новости член политбюро группировки Мухаммед аль-Бухейти.
"Йемен принял решение поддержать Иран, Палестину и Ливан, равно как каждую мусульманскую страну, которая подвергается американо-израильской агрессии. Следим за ситуацией, держим пальцы на спусковом крючке. Когда мы примем участие в военных операциях на стороне своих братьев, расскажем все подробности", - сказал он.
По словам собеседника агентства, страны региона могут также стать целью движения в случае участия в боевых действиях против Ирана и его прокси.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
