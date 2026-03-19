Хуситы заявили о готовности вести военные операции против США и Израиля

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Прохор Доренко. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) пока не участвует в военных операциях против США и Израиля, но "держит пальцы на спусковом крючке", сообщил РИА Новости член политбюро группировки Мухаммед аль-Бухейти.

По словам собеседника агентства, страны региона могут также стать целью движения в случае участия в боевых действиях против Ирана и его прокси.