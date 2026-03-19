ВСУ 33 раза за сутки атаковали Курскую область

КУРСК, 19 мар - РИА Новости. ВСУ 33 раза за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 22 украинских беспилотника различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 18 марта до 07:00 19 марта сбито 22 вражеских беспилотника различного типа. 33 раза враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max

Он добавил, что 2 раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.

"В результате атак в селе Калиновка Хомутовского района повреждены крыша гаража и хозяйственная постройка", - добавил глава региона.