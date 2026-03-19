Убийство Хаменеи было последним, что стоило делать, считает эксперт - РИА Новости, 19.03.2026
06:32 19.03.2026
Убийство Хаменеи было последним, что стоило делать, считает эксперт
Убийство Хаменеи было последним, что стоило делать, считает эксперт - РИА Новости, 19.03.2026
Убийство Хаменеи было последним, что стоило делать, считает эксперт
Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи было последним, что стоило делать ради смены власти в Исламской Республике, считает бывший директор... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T06:32:00+03:00
2026-03-19T06:32:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
такер карлсон
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079689570_0:294:3071:2021_1920x0_80_0_0_4eb413e45b2784e9d335652dfeae95dc.jpg
https://ria.ru/20260319/ssha-2081593126.html
https://ria.ru/20260319/iran-2081586909.html
https://ria.ru/20260318/iran-2081532884.html
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, такер карлсон, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Такер Карлсон, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Убийство Хаменеи было последним, что стоило делать, считает эксперт

Экс-глава разведцентра США: убийство Хаменеи было последним, что стоило делать

© REUTERS / Majid AsgaripourБаннер с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и покойного верховного лидера аятоллы Рухоллы Хомейни на здании в Тегеране
Баннер с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и покойного верховного лидера аятоллы Рухоллы Хомейни на здании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Баннер с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и покойного верховного лидера аятоллы Рухоллы Хомейни на здании в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи было последним, что стоило делать ради смены власти в Исламской Республике, считает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
"Если мы действительно хотим подлинной смены режима и хотим, чтобы народ поднялся, и это произошло по возможности органично, то агрессивно идти за аятоллой - это последнее, что нам следовало делать", - заявил он в интервью консервативному американскому журналисту Такеру Карлсону.
По мнению Кента, "агрессивное убийство" Хаменеи привело к тому, что иранский народ сплотился вокруг власти в стране.

"Убив аятоллу, мы лишь усилили их позиции, поскольку теперь внутри страны они могут заявить: "Эй, все вы, кто полагал, что с американцами можно договориться, — вы просто простаки. С ними нужно воевать", - заявил Кент.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиТакер КарлсонВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
