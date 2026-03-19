Убийство Хаменеи было последним, что стоило делать, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи было последним, что стоило делать ради смены власти в Исламской Республике, считает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
"Если мы действительно хотим подлинной смены режима и хотим, чтобы народ поднялся, и это произошло по возможности органично, то агрессивно идти за аятоллой - это последнее, что нам следовало делать", - заявил он в интервью консервативному американскому журналисту Такеру Карлсону.
По мнению Кента, "агрессивное убийство" Хаменеи привело к тому, что иранский народ сплотился вокруг власти в стране.
"Убив аятоллу, мы лишь усилили их позиции, поскольку теперь внутри страны они могут заявить: "Эй, все вы, кто полагал, что с американцами можно договориться, — вы просто простаки. С ними нужно воевать", - заявил Кент.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.