12:47 19.03.2026 (обновлено: 12:49 19.03.2026)
Shell заявила о повреждении завода по переработке газа в Катаре
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Британская энергетическая компания Shell сообщила о повреждении завода по переработке газа в жидкое топливо (GTL) Pearl в результате атаки по промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара, пишет агентство Reuters.
"Shell заявила, что атака в среду на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре нанесла ущерб заводу Pearl GTL... добавив, что пожар был быстро потушен, пострадавших нет, и сейчас Pearl находится в "безопасном состоянии", - пишет агентство со ссылкой на компанию.
В среду катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy сообщала, что в результате пожаров после ракетной атаки серьезный ущерб нанесен промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству сжиженного природного газа.
Shell в Рас-Лаффане принадлежит 30% акций завода по производству СПГ мощностью 7,8 миллиона тонн в год и 100% в заводе по переработке газа в жидкое топливо (GTL) Pearl. Мощность Pearl составляет до 1,6 миллиарда кубических футов в сутки.
Shell - британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании составляет 85 тысяч сотрудников.
