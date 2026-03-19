Shell заявила о повреждении завода по переработке газа в Катаре

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Британская энергетическая компания Shell сообщила о повреждении завода по переработке газа в жидкое топливо (GTL) Pearl в результате атаки по промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара, пишет агентство Reuters.
"Shell заявила, что атака в среду на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре нанесла ущерб заводу Pearl GTL... добавив, что пожар был быстро потушен, пострадавших нет, и сейчас Pearl находится в "безопасном состоянии", - пишет агентство со ссылкой на компанию.
В среду катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy сообщала, что в результате пожаров после ракетной атаки серьезный ущерб нанесен промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству сжиженного природного газа.
Shell в Рас-Лаффане принадлежит 30% акций завода по производству СПГ мощностью 7,8 миллиона тонн в год и 100% в заводе по переработке газа в жидкое топливо (GTL) Pearl. Мощность Pearl составляет до 1,6 миллиарда кубических футов в сутки.
