МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Катаре объекты по производству СПГ получили серьезные повреждения из-за атак, сообщила госкомпания QatarEnergy.
"В ранние часы четверга несколько объектов по производству сжиженного природного газа подверглись ракетным обстрелам, что привело к крупным пожарам и значительному дальнейшему ущербу", — сообщается в аккаунте компании в соцсети Х.
В компании уточнили, что данных о пострадавших нет, пожары помогли потушить экстренные службы.
В среду Qatar Energy заявила, что из-за ракетной атаки серьезный ущерб нанесен промышленному городку Рас-Лаффан на севере страны, где расположен крупнейший комплекс по производству СПГ.
Со своей стороны, Иран предупреждал, что атакует энергообъекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по его газовому месторождению "Южный Парс".
В начале марта QatarEnergy заявила о прекращении производства СПГ из-за атак иранских беспилотников. При этом большая часть продукции шла в ЕС. Вскоре средняя цена на газ в Европе взлетела до максимума за три года. По мнению аналитиков, если конфликт затянется, она рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
