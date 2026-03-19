В Катаре запретили проводить молитвы в открытых местах

ДОХА, 19 мар - РИА Новости. Министерство вакууфов и по делам ислама Катара запретило проведение праздничных молитвенных служб по случаю наступления праздника разговения - Ид аль-Фитр (Курбан-Байрам) в открытых местах в связи с опасной обстановкой в регионе.

Верховный суд Катара , согласно показаниям астрономов, установил пятницу, 19 марта, первым днем праздника после окончания месяца мусульманского поста Рамадана.

"Министерство предписывает ради безопасности населения проводить праздничные молитвенные службы только в зданиях мечетей, а не на открытых площадях", - говорится в указаниях министерства в связи с праздником.

Кроме того, оно попросило заранее прийти на службу, чтобы не создавать давку, по возможности не брать с собой детей, посоветовав женщинам тоже помолиться дома.