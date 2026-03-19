Школьник на Камчатке спас ребенка из снежного завала
2026-03-19T06:01:00+03:00
2026-03-19T06:07:00+03:00
На Камчатке школьник спас ребенка, провалившегося в сугроб
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар – РИА Новости. Пятиклассник из краевой столицы вытащил маленького мальчика, который провалился в сугроб и не мог выбраться, а затем привел его домой, обогрел и сам сообщил о случившемся родителям, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
"Москалёв Ярослав, ученик 5 предпрофильного класса МЧС
школы №45 г. Петропавловск-Камчатский
совершил благородный и героический поступок. 16 марта, возвращаясь домой после школьных занятий, Ярослав стал свидетелем происшествия: маленький ребенок попал в беду, застряв под большим снежным завалом. Школьник не прошел мимо и оперативно пришёл на помощь ребёнку", — написал Лебедев
в соцсети "ВКонтакте"
.
По его словам, Ярослав не только откопал пострадавшего, но и отвел его к себе домой, переодел в сухую одежду, напоил чаем, зарядил телефон и сам связался с родителями малыша. Ребенок вернулся домой целым и невредимым. В министерстве отметили, что поступок пятиклассника показывает высокий уровень ответственности и четкое понимание действий в критической ситуации.