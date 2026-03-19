Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 19.03.2026 (обновлено: 06:07 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/kamchatka-2081593310.html
Школьник на Камчатке спас ребенка из снежного завала
2026-03-19T06:01:00+03:00
2026-03-19T06:07:00+03:00
происшествия
камчатский край
петропавловск-камчатский
сергей лебедев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069052807_0:226:806:679_1920x0_80_0_0_3dc21f01f69c2b30c03299fd11b6a102.jpg
https://ria.ru/20260218/sneg-2075227222.html
камчатский край
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069052807_0:83:807:688_1920x0_80_0_0_09eab45d583d4adb1fe1bfa0fe77ac6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке
Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар – РИА Новости. Пятиклассник из краевой столицы вытащил маленького мальчика, который провалился в сугроб и не мог выбраться, а затем привел его домой, обогрел и сам сообщил о случившемся родителям, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
"Москалёв Ярослав, ученик 5 предпрофильного класса МЧС школы №45 г. Петропавловск-Камчатский совершил благородный и героический поступок. 16 марта, возвращаясь домой после школьных занятий, Ярослав стал свидетелем происшествия: маленький ребенок попал в беду, застряв под большим снежным завалом. Школьник не прошел мимо и оперативно пришёл на помощь ребёнку", — написал Лебедев в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, Ярослав не только откопал пострадавшего, но и отвел его к себе домой, переодел в сухую одежду, напоил чаем, зарядил телефон и сам связался с родителями малыша. Ребенок вернулся домой целым и невредимым. В министерстве отметили, что поступок пятиклассника показывает высокий уровень ответственности и четкое понимание действий в критической ситуации.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала