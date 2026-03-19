Школьник на Камчатке спас ребенка из снежного завала

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 мар – РИА Новости. Пятиклассник из краевой столицы вытащил маленького мальчика, который провалился в сугроб и не мог выбраться, а затем привел его домой, обогрел и сам сообщил о случившемся родителям, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

По его словам, Ярослав не только откопал пострадавшего, но и отвел его к себе домой, переодел в сухую одежду, напоил чаем, зарядил телефон и сам связался с родителями малыша. Ребенок вернулся домой целым и невредимым. В министерстве отметили, что поступок пятиклассника показывает высокий уровень ответственности и четкое понимание действий в критической ситуации.