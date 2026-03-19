"Вот идиотка". Заявление Каллас о "Дружбе" шокировало журналиста - РИА Новости, 19.03.2026
15:33 19.03.2026
"Вот идиотка". Заявление Каллас о "Дружбе" шокировало журналиста
В мире, Венгрия, Хорватия, Украина, Кайя Каллас, Чей Боуз, Евросоюз, МИД Германии, Мирный план США по Украине, Петер Сийярто
"Вот идиотка". Заявление Каллас о "Дружбе" шокировало журналиста

Боуз раскритиковал заявление Каллас об альтернативе "Дружбе" для Венгрии

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас беседует с представителями СМИ перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас об альтернативных источниках поставок нефти в Венгрию из-за блокады трубопровода "Дружба" киевским режимом.
Перед саммитом ЕС в Брюсселе Каллас заявила, что Евросоюз предлагает Будапешту решения возникшей проблемы, включая поставки нефти через Хорватию.
"Идиотка Каллас советует Венгрии обратиться к Хорватии за поставками нефти, которые сейчас заблокированы из-за действий украинской диктатуры. Хорватия сама не добывает ни капли нефти", — ответил на это журналист.
Боуз отметил, что Хорватия предлагает поставлять "не российскую" нефть через свою территорию по цене, в пять раз превышающей обычную.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ разблокировать кредит Украине на 90 миллиардов евро из-за нефтяной блокады Киева.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из России — это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
