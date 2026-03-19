Нетаньяху опроверг сообщения о втягивании США в войну с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ложным утверждение о том, что Израиль якобы втянул США в войну против Ирана.
Ранее глава национального контртеррористического центра США Джо Кент опубликовал заявление, в котором он сказал, что покидает свой пост, так как не согласен с американской военной операцией против Ирана. По мнению Кента, американское руководство стало жертвой дезинформационной кампании, целью которой было подтолкнуть США к конфликту с Ираном, который не представлял непосредственной угрозы для Штатов.
"Хочу сказать об одной фейковой новости, а именно о том, что Израиль каким-то образом втянул США в конфликт с Ираном. Неужели кто-то всерьез думает, что кто-то может указывать президенту (США Дональду - ред.) Трампу, что делать? Президент Трамп всегда принимает решения, исходя из того, что, по его мнению, хорошо для Америки", - заявил премьер Израиля на пресс-конференции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.