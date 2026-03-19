Израиль атаковал журналистов на площадке без военных объектов, заявил МИД
Израиль применил ракетный снаряд по безоружным журналистам RT в Ливане, находившимся на площадке без военных объектов, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T19:58:00+03:00
МИД: Израиль атаковал безоружных журналистов RT на площадке без военных объектов
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Израиль применил ракетный снаряд по безоружным журналистам RT в Ливане, находившимся на площадке без военных объектов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее телеканал сообщил, что корреспондент RT Стив Суини и его оператор ранены в результате израильской атаки на юге Ливана, они оба в госпитале.
"Ракетный снаряд был применен израильскими военными по безоружным гражданским лицам, к которым, согласно международному гуманитарному праву, приравниваются представители СМИ", - говорится в комментарии Захаровой
, опубликованном на сайте
ведомства.
"На одежде съемочной группы были легкоразличимые надписи "пресса", в руках у них были только камеры и микрофоны, а сам удар пришелся на площадку, где не было никаких военных объектов", - добавила она.