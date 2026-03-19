Израиль вышел из-под контроля, заявил экс-глава разведцентра США

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Израиль вышел из-под контроля и ведет войну с Ираном самостоятельно, именно это президент США Дональд Трамп должен исправить в первую очередь, считает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
"Первое, что должен сделать президент Трамп, - решить главную проблему. Главная проблема заключается в том, что израильтяне вышли из-под контроля и ведут всю эту войну", - заявил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Ближневосточная катастрофа, о которой все молчат
17 марта, 08:00
"И ему (Трампу - ред.) нужно очень жестко, и, вероятно, с новой командой дипломатов, пойти к израильтянам и сказать: "Хватит с вас"... Потому что это наша война. Мы платим за нее. Мы проливаем за нее кровь. Это не ваша война. Если вы решите продолжать эту наступательную операцию, мы уходим", - считает он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.